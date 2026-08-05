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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)EPS預估下修至-3.58元，預估目標價為128.50元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.42元下修至-3.58元，其中最高估值-2.64元，最低估值-4.05元，預估目標價為128.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.64(-2.64)-3.21-3.3-2.65
最低值-4.05(-5.51)-6.2-6.3-8.23
平均值-3.53(-3.47)-4.45-4.59-4.84
中位數-3.58(-3.42)-4.53-4.79-4.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.39億9,793萬8,157萬1.45億
最低值4,500萬-1,300萬-2,500萬0.00
平均值9,069萬4,135萬4,143萬6,909萬
中位數9,674萬4,382萬4,623萬6,540萬

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.09-2.87-2.52-2.98-3.69
營業收入7,283萬4,683萬7,859萬4,707萬3,921萬

詳細資訊請看美股內頁：
Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKYMR

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