鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)EPS預估下修至-3.58元，預估目標價為128.50元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.42元下修至-3.58元，其中最高估值-2.64元，最低估值-4.05元，預估目標價為128.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.64(-2.64)
|-3.21
|-3.3
|-2.65
|最低值
|-4.05(-5.51)
|-6.2
|-6.3
|-8.23
|平均值
|-3.53(-3.47)
|-4.45
|-4.59
|-4.84
|中位數
|-3.58(-3.42)
|-4.53
|-4.79
|-4.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.39億
|9,793萬
|8,157萬
|1.45億
|最低值
|4,500萬
|-1,300萬
|-2,500萬
|0.00
|平均值
|9,069萬
|4,135萬
|4,143萬
|6,909萬
|中位數
|9,674萬
|4,382萬
|4,623萬
|6,540萬
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.09
|-2.87
|-2.52
|-2.98
|-3.69
|營業收入
|7,283萬
|4,683萬
|7,859萬
|4,707萬
|3,921萬
詳細資訊請看美股內頁：
Kymera Therapeutics Inc(KYMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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