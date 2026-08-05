鉅亨速報 - Factset 最新調查：BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為420.00元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.35元上修至6.54元，其中最高估值13.57元，最低估值3.2元，預估目標價為420.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.57(13.57)
|16.73
|22.96
|23.63
|最低值
|3.2(3.2)
|4.72
|5.92
|8.84
|平均值
|6.95(6.85)
|9.97
|13.48
|16.66
|中位數
|6.54(6.35)
|9.75
|14
|17.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|68.78億
|83.88億
|97.05億
|110.41億
|最低值
|62.70億
|70.07億
|74.15億
|79.97億
|平均值
|65.29億
|75.42億
|85.87億
|94.60億
|中位數
|64.90億
|74.62億
|85.95億
|93.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-15.25
|-19.41
|-8.44
|-6.13
|2.64
|營業收入
|11.78億
|14.14億
|24.57億
|38.12億
|53.57億
詳細資訊請看美股內頁：
BeOne Medicines Ltd. Sponsored ADR(ONC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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