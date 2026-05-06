鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為82.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.34元，其中最高估值0.59元，最低估值0.23元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.59(0.59)
|1.17
|3.5
|3.92
|最低值
|0.23(0.3)
|-0.22
|1.35
|3.61
|平均值
|0.4(0.45)
|0.64
|2.13
|3.77
|中位數
|0.34(0.54)
|0.74
|1.83
|3.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.92億
|13.54億
|18.96億
|27.76億
|最低值
|7.70億
|10.18億
|16.20億
|23.84億
|平均值
|7.81億
|11.50億
|17.40億
|25.80億
|中位數
|7.79億
|11.14億
|17.36億
|25.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|0.25
|0.61
|0.37
|1.07
|營業收入
|1.02億
|1.92億
|2.56億
|3.78億
|4.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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