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鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估下修至-3.51元，預估目標價為109.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.25元下修至-3.51元，其中最高估值-1.85元，最低估值-5.14元，預估目標價為109.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.85(-1.85)-2.020.711
最低值-5.14(-3.82)-6.7-5.28-2.06
平均值-3.36(-3.16)-4.5-2.27-0.87
中位數-3.51(-3.25)-4.7-2.59-0.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.40億8.00億14.54億15.29億
最低值4.18億1.14億3.56億9.16億
平均值4.76億3.43億7.47億10.87億
中位數4.44億3.01億6.03億9.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.36-1.67-1.92-5.00-0.01
營業收入1.38億2.43億2.41億355萬8.29億

詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARWR

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