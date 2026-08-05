鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估下修至-3.51元，預估目標價為109.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.25元下修至-3.51元，其中最高估值-1.85元，最低估值-5.14元，預估目標價為109.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.85(-1.85)
|-2.02
|0.71
|1
|最低值
|-5.14(-3.82)
|-6.7
|-5.28
|-2.06
|平均值
|-3.36(-3.16)
|-4.5
|-2.27
|-0.87
|中位數
|-3.51(-3.25)
|-4.7
|-2.59
|-0.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.40億
|8.00億
|14.54億
|15.29億
|最低值
|4.18億
|1.14億
|3.56億
|9.16億
|平均值
|4.76億
|3.43億
|7.47億
|10.87億
|中位數
|4.44億
|3.01億
|6.03億
|9.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.36
|-1.67
|-1.92
|-5.00
|-0.01
|營業收入
|1.38億
|2.43億
|2.41億
|355萬
|8.29億
詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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