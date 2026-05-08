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鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估上修至-3.08元，預估目標價為93.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.14元上修至-3.08元，其中最高估值-1.23元，最低估值-3.82元，預估目標價為93.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.23(-1.23)-1.90.90.9
最低值-3.82(-4.45)-6.7-5.07-4.34
平均值-3.04(-3.22)-4.15-2.88-1.72
中位數-3.08(-3.14)-4.15-3.2-1.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.62億5.22億10.16億9.86億
最低值3.13億1.14億3.56億5.85億
平均值4.64億3.36億5.98億8.80億
中位數4.48億3.47億5.42億9.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.36-1.67-1.92-5.00-0.01
營業收入1.38億2.43億2.41億355萬8.29億

詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARWR

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