鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估下修至-3.21元，預估目標價為97.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.14元下修至-3.21元，其中最高估值-1.73元，最低估值-3.82元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.73(-1.73)
|-1.81
|0.84
|0.45
|最低值
|-3.82(-3.82)
|-6.69
|-5.07
|-4.34
|平均值
|-3.18(-3.13)
|-4.11
|-2.84
|-1.71
|中位數
|-3.21(-3.14)
|-4.13
|-3.19
|-1.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.18億
|5.67億
|10.16億
|9.78億
|最低值
|3.40億
|1.14億
|3.56億
|6.40億
|平均值
|4.38億
|3.34億
|6.01億
|8.61億
|中位數
|4.28億
|3.68億
|5.33億
|8.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.36
|-1.67
|-1.92
|-5.00
|-0.01
|營業收入
|1.38億
|2.43億
|2.41億
|355萬
|8.29億
詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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