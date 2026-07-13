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鉅亨速報 - Factset 最新調查：箭頭製藥(ARWR-US)EPS預估下修至-3.21元，預估目標價為97.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對箭頭製藥(ARWR-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.14元下修至-3.21元，其中最高估值-1.73元，最低估值-3.82元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.73(-1.73)-1.810.840.45
最低值-3.82(-3.82)-6.69-5.07-4.34
平均值-3.18(-3.13)-4.11-2.84-1.71
中位數-3.21(-3.14)-4.13-3.19-1.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.18億5.67億10.16億9.78億
最低值3.40億1.14億3.56億6.40億
平均值4.38億3.34億6.01億8.61億
中位數4.28億3.68億5.33億8.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.36-1.67-1.92-5.00-0.01
營業收入1.38億2.43億2.41億355萬8.29億

詳細資訊請看美股內頁：
箭頭製藥(ARWR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSARWR

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