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鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬賽里奇房產(MAC-US)EPS預估上修至-0.13元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對馬賽里奇房產(MAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.13元上修至-0.13元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.25元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.04(-0.04)0.30.390.43
最低值-0.25(-0.2)0.020.210.43
平均值-0.14(-0.12)0.110.280.43
中位數-0.13(-0.13)0.090.250.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.37億12.93億11.63億12.35億
最低值8.06億8.99億9.56億11.92億
平均值9.84億10.50億10.72億12.13億
中位數9.74億10.45億10.49億12.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.07-0.31-1.28-0.88-0.78
營業收入8.41億8.59億8.81億9.24億10.19億

詳細資訊請看美股內頁：
馬賽里奇房產(MAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMAC

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