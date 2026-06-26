鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬賽里奇房產(MAC-US)EPS預估上修至-0.13元，預估目標價為26.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對馬賽里奇房產(MAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.13元上修至-0.13元，其中最高估值-0.04元，最低估值-0.25元，預估目標價為26.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.04(-0.04)
|0.3
|0.39
|0.43
|最低值
|-0.25(-0.25)
|0.01
|0.25
|0.43
|平均值
|-0.13(-0.14)
|0.11
|0.32
|0.43
|中位數
|-0.13(-0.13)
|0.11
|0.32
|0.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.32億
|12.84億
|11.41億
|11.92億
|最低值
|8.06億
|8.99億
|9.56億
|11.92億
|平均值
|9.83億
|10.43億
|10.60億
|11.92億
|中位數
|9.70億
|10.21億
|10.56億
|11.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.07
|-0.31
|-1.28
|-0.88
|-0.78
|營業收入
|8.41億
|8.59億
|8.81億
|9.24億
|10.19億
詳細資訊請看美股內頁：
馬賽里奇房產(MAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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