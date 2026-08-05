鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為10.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.51元，其中最高估值0.82元，最低估值0.37元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.82(1.05)
|1.3
|1.98
|1.01
|最低值
|0.37(0.42)
|0.28
|0.38
|0.95
|平均值
|0.54(0.62)
|0.78
|1.04
|0.98
|中位數
|0.51(0.56)
|0.75
|1.02
|0.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|301.84億
|316.16億
|336.55億
|319.46億
|最低值
|294.26億
|295.76億
|296.65億
|294.45億
|平均值
|299.10億
|303.97億
|316.54億
|306.95億
|中位數
|300.00億
|302.73億
|316.00億
|306.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|-0.56
|營業收入
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
|288.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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