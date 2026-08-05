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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.51元，預估目標價為10.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.51元，其中最高估值0.82元，最低估值0.37元，預估目標價為10.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.82(1.05)1.31.981.01
最低值0.37(0.42)0.280.380.95
平均值0.54(0.62)0.781.040.98
中位數0.51(0.56)0.751.020.98

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值301.84億316.16億336.55億319.46億
最低值294.26億295.76億296.65億294.45億
平均值299.10億303.97億316.54億306.95億
中位數300.00億302.73億316.00億306.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.021.61-1.69-9.34-0.56
營業收入285.86億301.54億296.52億292.13億288.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPSKY

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