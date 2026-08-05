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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新杜邦(DD-US)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為170.50元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對新杜邦(DD-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.11元上修至7.22元，其中最高估值7.36元，最低估值7.09元，預估目標價為170.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.36(7.34)8.259.159.6
最低值7.09(7.02)7.548.189.6
平均值7.21(7.15)7.948.639.6
中位數7.22(7.11)7.98.669.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值72.11億75.46億78.49億80.54億
最低值71.15億73.78億76.83億80.54億
平均值71.69億74.48億77.44億80.54億
中位數71.75億74.45億77.19億80.54億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS35.6735.252.825.01-5.58
營業收入166.53億130.17億120.68億123.86億68.49億

詳細資訊請看美股內頁：
新杜邦(DD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDD

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