鉅亨速報 - Factset 最新調查：新杜邦(DD-US)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為170.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對新杜邦(DD-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.11元上修至7.22元，其中最高估值7.36元，最低估值7.09元，預估目標價為170.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.36(7.34)
|8.25
|9.15
|9.6
|最低值
|7.09(7.02)
|7.54
|8.18
|9.6
|平均值
|7.21(7.15)
|7.94
|8.63
|9.6
|中位數
|7.22(7.11)
|7.9
|8.66
|9.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|72.11億
|75.46億
|78.49億
|80.54億
|最低值
|71.15億
|73.78億
|76.83億
|80.54億
|平均值
|71.69億
|74.48億
|77.44億
|80.54億
|中位數
|71.75億
|74.45億
|77.19億
|80.54億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|35.67
|35.25
|2.82
|5.01
|-5.58
|營業收入
|166.53億
|130.17億
|120.68億
|123.86億
|68.49億
詳細資訊請看美股內頁：
新杜邦(DD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI晶片股領軍，美股再創新高 那斯達克與標普500同步收紅
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為217.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.02元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為579.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇