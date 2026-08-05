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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為115.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.67元，其中最高估值2.23元，最低估值1.31元，預估目標價為115.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.23(2.23)2.93.574.26
最低值1.31(1.37)1.682.072.69
平均值1.74(1.78)2.192.793.46
中位數1.67(1.71)2.172.743.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.94億53.77億58.35億63.74億
最低值45.63億49.52億51.80億58.69億
平均值47.19億52.40億56.04億61.38億
中位數47.06億52.76億56.31億61.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.822.390.79-0.122.22
營業收入21.36億25.73億32.22億36.53億44.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFWONA

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