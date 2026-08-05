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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為41.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.73元，其中最高估值3.12元，最低估值2.47元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.12(2.88)4.74.354.83
最低值2.47(2.47)2.923.34.08
平均值2.72(2.65)3.223.644.35
中位數2.73(2.64)3.153.54.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.80億37.89億41.09億44.37億
最低值34.41億34.94億37.06億38.77億
平均值34.82億36.18億38.16億41.25億
中位數34.75億36.07億37.86億40.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.931.242.262.022.38
營業收入29.83億31.89億33.65億34.79億34.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMTCH

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