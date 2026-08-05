鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估上修至2.73元，預估目標價為41.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.73元，其中最高估值3.12元，最低估值2.47元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.12(2.88)
|4.7
|4.35
|4.83
|最低值
|2.47(2.47)
|2.92
|3.3
|4.08
|平均值
|2.72(2.65)
|3.22
|3.64
|4.35
|中位數
|2.73(2.64)
|3.15
|3.5
|4.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.80億
|37.89億
|41.09億
|44.37億
|最低值
|34.41億
|34.94億
|37.06億
|38.77億
|平均值
|34.82億
|36.18億
|38.16億
|41.25億
|中位數
|34.75億
|36.07億
|37.86億
|40.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.93
|1.24
|2.26
|2.02
|2.38
|營業收入
|29.83億
|31.89億
|33.65億
|34.79億
|34.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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