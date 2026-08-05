鉅亨速報 - Factset 最新調查：安進(AMGN-US)EPS預估上修至22.83元，預估目標價為384.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對安進(AMGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.42元上修至22.83元，其中最高估值23.9元，最低估值21.76元，預估目標價為384.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.9(23.11)
|26.33
|28.68
|30.05
|最低值
|21.76(21.76)
|21.43
|21.55
|22.97
|平均值
|22.79(22.39)
|23.94
|25.08
|26.5
|中位數
|22.83(22.42)
|24.26
|24.72
|26.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|393.83億
|440.01億
|468.19億
|453.56億
|最低值
|373.12億
|375.20億
|366.81億
|381.73億
|平均值
|385.21億
|396.36億
|406.91億
|420.99億
|中位數
|386.18億
|396.50億
|402.75億
|420.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.28
|12.11
|12.49
|7.56
|14.23
|營業收入
|259.87億
|260.92億
|280.10億
|332.32億
|367.41億
詳細資訊請看美股內頁：
安進(AMGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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