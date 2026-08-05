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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安進(AMGN-US)EPS預估上修至22.83元，預估目標價為384.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對安進(AMGN-US)做出2026年EPS預估：中位數由22.42元上修至22.83元，其中最高估值23.9元，最低估值21.76元，預估目標價為384.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值23.9(23.11)26.3328.6830.05
最低值21.76(21.76)21.4321.5522.97
平均值22.79(22.39)23.9425.0826.5
中位數22.83(22.42)24.2624.7226.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值393.83億440.01億468.19億453.56億
最低值373.12億375.20億366.81億381.73億
平均值385.21億396.36億406.91億420.99億
中位數386.18億396.50億402.75億420.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.2812.1112.497.5614.23
營業收入259.87億260.92億280.10億332.32億367.41億

詳細資訊請看美股內頁：
安進(AMGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMGN

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