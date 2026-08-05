鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊迪思半導體LSCC-US的目標價調升至165元，幅度約13.79%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對萊迪思半導體(LSCC-US)提出目標價估值：中位數由145元上修至165元，調升幅度13.79%。其中最高估值180元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予萊迪思半導體評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。
萊迪思半導體今(5日)收盤價為138元。近5日股價上漲13.79%，標普指數上漲4.14%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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