鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為94.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.01元下修至9.84元，其中最高估值12.79元，最低估值6.49元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.79(12.79)
|13.57
|15.34
|7.83
|最低值
|6.49(6.49)
|6.58
|6.75
|7.83
|平均值
|9.58(9.61)
|9.94
|11.14
|7.83
|中位數
|9.84(10.01)
|9.57
|10.89
|7.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.12億
|47.89億
|53.08億
|49.06億
|最低值
|35.87億
|36.91億
|41.43億
|45.58億
|平均值
|41.45億
|43.24億
|47.57億
|47.32億
|中位數
|41.26億
|42.73億
|47.08億
|47.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.57
|3.08
|4.27
|4.96
|7.04
|營業收入
|6.50億
|11.48億
|11.79億
|16.41億
|24.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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