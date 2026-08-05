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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)EPS預估下修至9.84元，預估目標價為94.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.01元下修至9.84元，其中最高估值12.79元，最低估值6.49元，預估目標價為94.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.79(12.79)13.5715.347.83
最低值6.49(6.49)6.586.757.83
平均值9.58(9.61)9.9411.147.83
中位數9.84(10.01)9.5710.897.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.12億47.89億53.08億49.06億
最低值35.87億36.91億41.43億45.58億
平均值41.45億43.24億47.57億47.32億
中位數41.26億42.73億47.08億47.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.573.084.274.967.04
營業收入6.50億11.48億11.79億16.41億24.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Vista Energy S.A.B. de C.V - ADR(VIST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVIST

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