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盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大漲5.11%，報130.89美元

鉅亨網新聞中心

萊迪思半導體(LSCC-US)截至台北時間31日21:33股價上漲6.36美元，報130.89美元，漲幅5.11%，成交量15,045（股），盤中最高價132.27美元、最低價129.75美元。

美股指數盤中表現

萊迪思半導體(LSCC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.85%
  • 近 1 月：-18.59%
  • 近 3 月：+1.84%
  • 近 6 月：+54.66%
  • 今年以來：+69.24%

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費城半導體11435.731.17%
萊迪思半導體126.88+1.89%

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