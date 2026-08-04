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盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大漲7.87%，報137.19美元

鉅亨網新聞中心

萊迪思半導體(LSCC-US)截至台北時間04日23:13股價上漲10.01美元，報137.19美元，漲幅7.87%，成交量1,386,618（股），盤中最高價138.97美元、最低價131.52美元。

美股指數盤中表現

萊迪思半導體(LSCC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.47%
  • 近 1 月：-6.85%
  • 近 3 月：+5.14%
  • 近 6 月：+56.16%
  • 今年以來：+72.85%

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