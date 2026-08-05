鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為37.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.4元，其中最高估值1.53元，最低估值1.17元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.53(1.53)
|1.99
|2.65
|3.01
|最低值
|1.17(1.13)
|1.35
|1.37
|2.62
|平均值
|1.37(1.34)
|1.71
|2.14
|2.81
|中位數
|1.4(1.33)
|1.72
|2.14
|2.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|75.51億
|91.21億
|109.50億
|127.93億
|最低值
|72.10億
|82.39億
|93.92億
|121.91億
|平均值
|74.30億
|87.77億
|102.72億
|124.92億
|中位數
|74.38億
|87.83億
|102.31億
|124.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-0.54
|-0.46
|0.03
|0.59
|營業收入
|17.05億
|27.31億
|38.65億
|49.60億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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