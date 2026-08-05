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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為37.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.4元，其中最高估值1.53元，最低估值1.17元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.53(1.53)1.992.653.01
最低值1.17(1.13)1.351.372.62
平均值1.37(1.34)1.712.142.81
中位數1.4(1.33)1.722.142.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值75.51億91.21億109.50億127.93億
最低值72.10億82.39億93.92億121.91億
平均值74.30億87.77億102.72億124.92億
中位數74.38億87.83億102.31億124.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-0.54-0.460.030.59
營業收入17.05億27.31億38.65億49.60億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTOST

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