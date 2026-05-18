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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toast Inc - Class A(TOST-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為35.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Toast Inc - Class A(TOST-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.33元，其中最高估值1.53元，最低估值1.17元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.53(1.53)1.992.653.19
最低值1.17(1.17)1.491.662.7
平均值1.33(1.32)1.672.152.94
中位數1.33(1.31)1.662.082.94

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值75.51億90.79億109.36億125.95億
最低值71.19億82.39億93.92億121.29億
平均值73.87億87.15億101.70億123.62億
中位數73.97億87.33億101.78億123.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-0.54-0.460.030.59
營業收入17.05億27.31億38.65億49.60億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Toast Inc - Class A(TOST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSTOST

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Toast Inc - Class A23.05-0.09%

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