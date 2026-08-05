鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-05 19:37

專業砷化鎵、PA 放大器廠商全訊 (5222-TW) 今 (5) 日公布今 (2026) 年上半年營收 4.06 億元、稅後淨利 5,666 萬元，較去 (2025) 年同期減少分別年減 15.18％及 47.35％，每股稅後純益為 0.63 元，主要受國防標案出貨時程所影響。全訊表示，以目前訂單出貨進度觀察，今 (2026) 年下半年營運可望逐步升溫。

全訊今日公告今 (2026) 年上半年獲利，全訊高層表示，受國防標案出貨進度影響，上半年營收為新台幣 4.06 億元、年減 15.18％，稅後純益為 5,666 萬元、年減 47.35％，但毛利率在高階固態功率放大器 (SSPA) 產品占比提升下仍維持在 50% 以上，公司指出，高毛利率展現公司在軍工、太空規與高頻射頻技術領域的穩健獲利能力，從目前在手訂單出貨時程來看，今年下半年營運動能可望逐步升溫。

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全訊表示，在公司多年來深耕 GaN(氮化鎵) / GaAs(砷化鎵) 高頻射頻技術，已具備從晶圓製程、射頻設計到封測的垂直整合能力，在國內外軍工市場累積多項成功案例，今年軍工產品線仍以雷達防禦系統為主要出貨項目，隨著國防自主政策推動與國內防務投資增加，公司在高階射頻模組的技術優勢將持續支撐軍工產品業務成長。

此外，除了軍工領域外，全訊太空規低軌道衛星用 SSPA 已通過多項太空規測試，並拓展至企業衛星通訊設備與地面站傳輸模組等商用市場。法人預估隨全球低軌道衛星通訊需求快速成長，商用市場具高度擴張性，微波及無線通訊相關產品線有望將成為公司中長期的重要成長動能之一。

全訊表示，隨著國防標案即將進入出貨旺季、海外客戶需求穩健，以及太空規產品持續拓展商用市場，下半年營運動能將較上半年轉強，全年表現可望呈現逐步走升，目前國防標案、海外軍工與商用衛星通訊產品將形成全訊三軸並進的發展策略，將隨著印度標案、歐美訂單持續放量及衛星通訊 PA 模組拓展至商用市場，公司對後續營運維持正向展望，