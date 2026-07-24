鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-24 17:14

砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 今 (24) 日下午舉行法說會，並自結公告今年第 2 季稅後純益為 9.77 億元、季增 83%，較去 (2025) 年同期由虧轉盈，單季 EPS 為 2.3 元，上半年稅後純益為 15.1 億元，同較去年虧轉盈，累計上半年 EPS 為 3.56 元。穩懋表示，第 2 季獲利符合原先預期，主要產品組合轉佳、出貨量增加挹注業績增長。

穩懋第 2 季營收為 52.57 億元、季增 15%、年增 39%，受產品組合轉佳、出貨量增加以及相產品量產等綜合影響；毛利率為 28.2%、季增 1.9 個百分比、年增 9.7 個百分；營益率 14.1 %、季增 4.7 個百分比，較去年由負轉正；凈利率為 17.2%、季增 7.4 個百分比，較去年同期轉正。

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穩懋表示，回顧第 2 季的銷售組合中，除了 WiFi 因 WiFi Router 需求仍低而出貨微幅下滑外，其餘產品線均如原先所預期之成長，隨著時序逐漸進入手機傳統銷售旺季，第 2 季 Cellular PA 拉貨動能轉強，呈現個位數之增長。

在 Infrastructure(網路基礎設施) 部分，穩懋則受惠於 Data Center(資料中心) 及航太衛星等領域相關應用驅動，季增幅顯著，在 Optical(光學產品) 部分，隨著資料中心光接收元件完成驗證，逐步進入量產段開始挹注營收，也為第 2 季在四大產品線當中季增幅最大者。

穩懋指出，目前高毛利之 Infrastructure 於今年上半年營收佔比已與 Cellular 相當，亦看到 Optical 於今年上半年的成長相當顯著，顯示穩懋在優化產品組合上，維持在 III-V 族化合物半導體長期競爭力的成果。

展望下半季，穩懋表示，從記憶體持續缺貨至供應鏈或終端的售價調漲，為今年手機旺季的整體銷售面帶來了不確定性的干擾，但穩懋在全球智慧型手機 RF GaAs 晶圓代工居於領導地位，聚焦於中高階 Android 及 iOS 市場並具有競爭優勢，不管是在 Cellular 或 WiFi PA 上，對於高階機種的拉貨動能並不悲觀，整體終端銷售狀況仍須視總體經濟表現而逐步觀察。