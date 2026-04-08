全訊董座：已成功切入以色列、印度軍工市場 估全年業績有望超過去年
鉅亨網記者黃皓宸 台北
三五族群軍工 PA(功率放大器) 製造商全訊 (5222-TW) 今 (8) 日下午於證交所舉行業績發表會，受近年國際地緣政治影響，加上已開打近 1 個多月中東戰火，挹注軍工產品需求強勁，全訊董事長張全生表示，今 (2026) 年產品出貨已切入以色列、印度兩國，公司目前在手訂單約 12.7 億元，今年出貨預計為 6 億元，今年業績力拼超過去 (2025) 年度營收。
全訊產品主要專注於高頻、高功率微波半導體元件與次系統的研發與製造，包含砷化鎵 (GaAs) 與氮化鎵 (GaN)、功率放大器 (PA)，並提供單晶微波積體電路 (MMIC) 以及混合微波積體電路 (Hybrid MIC)，產品廣泛應用於國防軍工 (飛彈、雷達)、無人機干擾系統及低軌衛星通訊等高階領域。
張全生指出，公司產品線主要深耕在軍工產品、手機 5G 的 PA 功率放大器上，近年除了國內國防需求，也有商用無人機使用及低軌衛星，並持續拓展國外軍工需求，包括為砷化鎵與氮化鎵及 PA 產品，目前受惠於地緣政治緊張，已成功打入印度、以色列市場訂單，特別是以色列。
張全生解釋，以往以色列僅占公司營收約 5,000-6,000 萬元，今年至今已經突破 1.5 億元以上，主要用於以色列的大型戰機使用，印度市場則因市場需求大，預計未來出貨占比有望超過以色列。
另全訊今年仍持續開發歐盟國家等市場，去年全訊海外市場營收占比約三成，預估今年可以維持同樣比例。
在國內市場部分，張全生強調，因台灣新的國防政策，出貨的軍工產品需要經過認證後才能夠出貨，也導致去年業績表現較差，今年產品雖已通過認證，但因行政院的特別國防特別預算案，仍全數在卡關在立法院審議，加上 2 月份工作天數較少，3 月營收受 2 月出貨給中科院的訂單，仍需驗證後才能出貨影響，導致今年第 1 季營收僅 1.77 億元、年減 33.3%。
展望未來，張全生表示，仍保持樂觀看法，目前全訊在手訂單約 12.7 億元，已經涵括了明、後 2 年 (2027、2028) 訂單，今年預計出貨量將超過 6 億元，全年業績力拼超過去年度全年營收。
展望未來，張全生表示，仍保持樂觀看法，目前全訊在手訂單約 12.7 億元，已經涵括了明、後 2 年 (2027、2028) 訂單，今年預計出貨量將超過 6 億元，全年業績力拼超過去年度全年營收的 9.5 億元。
全訊也透露，公司專注在國內國防預算計畫產品上，包括與中科院合作的天弓飛彈，天弓 3 飛彈大概射程 500 公里；以及強弓飛彈射程約 1,500 公里。
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