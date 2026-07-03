國內軍工出貨升溫 全訊6月營收月增30.78％、Q2季增28.63％

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-03 19:25

砷化鎵、PA(功率放大器) 廠全訊 (5222-TW) 今 (3) 日公布 6 月營收 7,805 萬元，月增 30.77％、年減 4.97%，第 2 季營收為 2.28 億元、季增 28.63%，累計今 (2026) 年上半年營收為 4.06 億元、年減 15.18%。全訊表示，第 2 季營收增近三成，主要因第 2 季國內外軍工產品出貨量明顯優於首季，國防標案出貨節奏升溫，也挹注營收受惠增長。

全訊董事長張全生。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

在國防標案產品部分，全訊指出，將持續依照專案時程推進，第 2 季國防標案產品營收貢獻較第 1 季成長逾三成，主要因國防標案具備長期性與穩定性，隨著專案進入量產階段，第 2 季出貨量提升，並反映在營收表現上。目前全訊多年深耕高頻射頻技術，具備從 IC 設計、晶圓製程到封測的垂直整合能力，在軍工領域具備高度競爭力。

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海外市場布局上，全訊第 2 季軍工產品出貨量延續成長動能，歐美客戶訂單需求維持穩健，高頻氮化鎵 (GaN) 與砷化鎵 (GaAs) 固態功率放大器憑藉技術優勢，持續獲得多國軍工客戶採用，隨著地緣政治推動各國加強軍備投資，海外軍工需求呈現擴張趨勢，進一步深化公司在全球軍工產品市場的布局。

此外，全訊今年新接獲的印度雷達系統標案已完成前期驗證與客製化調校，在完成環測後即可正式出貨，目前印度標案具備長期合作潛力，首批量產出貨將成為全訊海外營收的新一波推升力量，並鞏固公司在全球軍工供應鏈中的關鍵角色。

在太空科技領域產品，全訊的太空規低軌道衛星用 SSPA 已獲國內太空中心採用，並完成多項耐輻射、耐極端溫度等太空規測試，今年公司已進一步把相關產品推展至商用衛星通訊傳輸市場，包括企業衛星通訊設備、地面站傳輸模組與新興低軌道通訊服務供應商等應用，隨著全球低軌道衛星通訊需求快速成長，商用市場具備高度擴張性，相關產品線有望成為公司未來重要的成長引擎之一。