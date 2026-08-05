信驊Q2大賺4個股本創新高 7月營收也締新猷
鉅亨網記者魏志豪 台北
股王信驊 (5274-TW) 今 (5) 日公告第二季財報，單季稅後純益 18.41 億元，季增 30.2%，年增 188.4%，創單季歷史新高紀錄，每股純益 40.87 元，累計上半年稅後純益 32.55 億元，年成長 114.71%，每股大賺 78.28 元；受惠 AI 伺服器進入高速成長建置期，信驊今年上半年就賺贏去年前三季。
信驊 7 月營收 15.24 億元，月增 16.32%，年增 97.59%，已是連續第 9 個月刷新歷史新高，累計前 7 月營收 85.42 億元，年增 68.06%，已逼近去年全年營收 90.85 億元，增長幅度驚人。
信驊看好，上半年因供應鏈缺貨影響，成長幅度相對有限，不過隨著供應鏈瓶頸紓解，新增封測等供應商，供應鏈問題有望大幅改善，看好下半年營收將明顯優於上半年，同時訂單也已經看到 2028 年。
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