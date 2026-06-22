鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-22 11:42

台股今 (22) 日在權王台積電 (2330-TW) 領軍衝鋒下，早盤一度大漲逾千點，加權指數最高飆上 47614 點歷史新高，帶動千金股俱樂部同步瘋狂擴編。隨著新應材 (4749-TW) 盤中短暫重返千元價位，台股盤中首見 55 檔千金股同場競豔，其中股王信驊 (5274-TW) 逼近 2 萬元大關寫下台股最高價紀錄，川湖 (2059-TW) 則漲停奪下第三高價股。

信驊 (5274-TW) 受到新一代 AI 平台及客製化 ASIC 伺服器訂單大增利多帶動，旗下 5 月營收攀高至 12.82 億元創歷史新高，今日盤中最高大漲衝上 19880 元新天價，距離 2 萬元大關僅差 120 元，漲幅近半根停板，即將改寫台股史上首檔二萬金的新里程碑。

‌



股后穎崴 (6515-TW) 盤中最高價也來到 9620 元，緊隨其後的是伺服器滑軌領導廠川湖 (2059-TW)，受惠多款 AI 新機種放量，前五月累計營收達 118.37 億元，盤中漲停飆上 7550 元歷史新天價，排名躍升至高價股第三名。

緊接則是鴻勁 (6969-TW) 的 7150 元、旺矽 (3289-TW) 的 6595 元、台光電 (2383-TW) 攻上 5995 元，大立光 (3008-TW) 的 5360 元以及創意 (3443-TW) 的 5025 元，盤中破 5000 元的高價個股一度多達 8 檔。