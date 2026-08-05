鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-05 19:12

頻率元件廠迎來網通市場需求的大幅走強，希華 (2484-TW) 今 (5) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 8603 萬元，季增 65.91%，較 2025 年同期轉盈，並爲 15 個季度以來獲利新高，每股純益 0.54 元，希華上半年淨利 1.38 億元已超越去年全年。

希華 2026 年上半年財報稅後純益 1.38 億元，年增 5.76 倍，上半年每股純益 0.86 元。

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希華 2026 年第二季營收 6.56 億元，毛利率 26.71%，季增 4.51 個百分點，年增 9.75 個百分點，2026 年第二季稅後純益 8603 萬元，季增 65.91%，較 2025 年同期轉盈，並爲 15 個季度以來獲利新高，每股純益 0.54 元。

希華 2026 年 1-6 月營收 12.14 億元，毛利率 24.64%，年增 7.08 個百分點，稅後純益 1.38 億元，年增 5.76 倍，上半年每股純益 0.86 元。

同時，希華在 2026 下半年網通市場需求進入旺季同時，對營收的走揚持正面看法。

同時，希華對關於處分轉投資 Rakon 持股的收入完成結算，售股收入達 8 億元 700 萬元，帳上持股成本 1.36 億元，在預估所得稅上 爲 1.34 億元，稅後貢獻 5.36 億元，在資產科目以其他綜合損益處理，對每股淨值增加 3.368 元，是淨值可分配盈餘增加。