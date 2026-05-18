鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-18 12:06

美商電子元件大廠 Bourns 在 2 月 9 日正式對紐西蘭石英元件廠 Rakon 提出溢價 72% 的以每股 1.55 紐元收購其 100% 股權的收購要約， Bourns 取得的股權支持逾 93%，並超越 90% 的強制收購門檻，同時，希華 (2484-TW) 售出 Rakon 股權款 4342 萬紐元 (約 8.01 億元新台幣) 確定己入帳。希華與 Rakon 生產合作將不改變。

美商Bourns完成收購紐國Rakon 希華售股8.01億元入帳 雙方將更深化合作。(鉅亨網記者張欽發攝)

紐西蘭石英元件廠 Rakon 在獲 Bourns 完成收購之後並將自紐西蘭股市下市，希華董事長曾穎堂指出，美商電子元件大廠 Bourns 人主紐西蘭石英元件廠 Rakon 之後，雙方合作關係不變，希華並將依循這層合作關係，進一步與 Bourns 會商更深一層的合作。

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希華轉投資紐西蘭 Rakon 將獲美商 Bourns Inc. 以每股 1.55 紐元收購，希華先前估獲利貢獻約 5.7-5.8 億元， 依目前希華 15.94 億元股本計算，估對每股貢獻 3.64 元。同時，希華並已經董事會通過此一出售股權案。

希華在 2017 年 2 月 15 日紐西蘭上市公司 Rakon 現金增資時，以特定人身分出資 1000 萬美元，以每股 0.22 紐元全數認購，希華持有 Rakon 公司 16.6% 的股權，成為最大法人股東，Rakon 公司原有 3 席董事、2 席獨立董事，在希華晶體入股 16.6% 股權後，並取得 Rakon 一席董事席次。

隨後希華在 2021 年處分 Rakon 公司 1000 萬股，希華完成釋股後，仍握有 Rakon 的 12.23% 持股，爲單一最大股東且維持一席董事席次至收購案前。