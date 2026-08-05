鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-05 19:07

南亞科 (2408-TW) 今 (5) 日召開董事會，通過重要決議，宣布提高今年資本支出，由原訂之新台幣 520 億元提高至不超過新台幣 697 億元為上限，增加預算主要用於支付 5A 新廠產能建置所需部分設備之預付款。

南亞科補充，5A 新廠最大產能規劃為每月投片量約 45,000 片，總計資本支出預估約美金 160 億元，計畫導入 1B/1C/1D/1E 先進 10 奈米級製程與 EUV 技術。5A 新廠預計於 2027 年下半年開始投片，將於 2028 年達每月投片量 30,000 片，2029 年再提升至每月投片量 35,900 片。

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南亞科為配合 5A 新廠第一階段 35,900 片月產能長期規劃，也核准 2026 年至 2029 年之總計資本支出預算以不超過新台幣 3,466 億元為上限，當中也包含 EUV 機台。

由於現階段製程越趨複雜，南亞科董事會也決議授權董事長或總經理於核准額度內進行晶圓測試廠房投標相關事宜，將測試產能移至專用廠房製造，以掌握時效性；如有確認交易，將依相關規定公告。

此外，南亞科旗下轉投資補丁科技獲外界關注，核准處分補丁科技普通股 715,000 股，以每股不低於新台幣 545 元，轉讓部分持股予其輔導券商進行興櫃作業，預估認列之處分利益為新台幣 3.6 億元。轉讓後持股為 20,496,840 普通股，占比約 33.96%。