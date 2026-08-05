鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-05 18:59

藍天 (2362-TW) 今 (5) 日公告第二季財報，受惠本業穩健成長、業外大進補，稅後純益 19.89 億元，季增 467%、每股純益 3.44 元，較去年同期轉盈，並創歷史單季新高；上半年稅後純益 23.40 億元，年增 118 倍、每股純益 4.05 元。

藍天第二季營收 65.30 億元，季增 32.14%、年增 16.45%、毛利率 17.17%，季減 3.71 個百分點、年減 4.45 個百分點、營業利益 3.42 億元，季增 1.07%、年減 39.76%、營業利益率 5.24%，季減 1.61 個百分點、年減 4.89 個百分點。

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藍天上半年營收 114.71 億元，年增 17.64%、毛利率 18.77%，年減 5.60 個百分點、營業利益 6.80 億元，年減 32.93%、營業利益率 5.93%，年減 4.47 個百分點、稅後純益 23.40 億元，年增 118 倍、每股純益 4.05 元。

藍天說明，全球筆電市場在經歷第一季提前拉貨效應後，第二季市場面臨需求遞延壓力，但公司中國與歐洲市場的銷售倍數成長帶動下，第二季逆勢增長，單季出貨 32 萬台、季增 13%，營收 58 億元、季增 39%。

若以上半年來看，藍天筆電累計出貨 61.2 萬台，營收 100 億元、年增 21%，藍海機種占比達 5 成，雖產業環境受記憶體與相關零組件價格維持高檔影響，侵蝕既有產品利潤，但透過彈性供應鏈管理與客製化，維持銷售動能與業績表現。

旗下中國 IT 通路商場百腦匯方面，第二季商場整體客流較第一季增長 20%，年增 8%，週末客流增幅達 24%。客流顯著回升，穩固商場營運基本盤，上半年租金收入維持新台幣 15 億元穩定表現。