鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至444.5元，幅度約6.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由417.5元上修至444.5元，調升幅度6.47%。其中最高估值620元，最低估值142元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀3位。
穩懋(3105-TW)今(5日)收盤價為376元。近5日股價上漲5.88%，相關半導體類指數近5日上漲8.43%，櫃買市場加權指數上漲6.42%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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