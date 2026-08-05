鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至444.5元，幅度約6.47%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由417.5元上修至444.5元，調升幅度6.47%。其中最高估值620元，最低估值142元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀3位。

穩懋(3105-TW)今(5日)收盤價為376元。近5日股價上漲5.88%，相關半導體類指數近5日上漲8.43%，櫃買市場加權指數上漲6.42%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44611.6+2.88%
穩懋376+9.94%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
穩懋

64.52%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
穩懋

64.52%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty