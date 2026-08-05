營收速報 - 中華化(1727)7月營收2.35億元年增率高達32.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為13.93億元，累計年增率21.38%。
最新價為73.9元，近5日股價上漲13%，相關化學工業上漲7.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-397 張
- 外資買賣超：-369 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|2.35億
|32%
|5%
|26/6
|2.24億
|19%
|-1%
|26/5
|2.27億
|39%
|22%
|26/4
|1.87億
|12%
|-19%
|26/3
|2.31億
|53%
|37%
|26/2
|1.69億
|-0%
|42%
中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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