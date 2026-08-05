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營收速報 - 中華化(1727)7月營收2.35億元年增率高達32.45％

鉅亨網新聞中心

中華化(1727-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣2.35億元，年增率32.45%，月增率4.82%。

今年1-7月累計營收為13.93億元，累計年增率21.38%。

最新價為73.9元，近5日股價上漲13%，相關化學工業上漲7.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-397 張
  • 外資買賣超：-369 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 2.35億 32% 5%
26/6 2.24億 19% -1%
26/5 2.27億 39% 22%
26/4 1.87億 12% -19%
26/3 2.31億 53% 37%
26/2 1.69億 -0% 42%

中華化(1727-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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