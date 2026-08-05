營收速報 - 偉詮電(2436)7月營收4.04億元年增率高達42.93％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為26.11億元，累計年增率30.13%。
最新價為61元，近5日股價上漲7.27%，相關半導體業上漲3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1638 張
- 外資買賣超：+1432 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：+176 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|4.04億
|43%
|8%
|26/6
|3.72億
|18%
|-6%
|26/5
|3.97億
|26%
|2%
|26/4
|3.90億
|30%
|11%
|26/3
|3.52億
|26%
|25%
|26/2
|2.82億
|9%
|-32%
偉詮電(2436-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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