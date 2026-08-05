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營收速報 - 偉詮電(2436)7月營收4.04億元年增率高達42.93％

鉅亨網新聞中心

偉詮電(2436-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣4.04億元，年增率42.93%，月增率8.46%。

今年1-7月累計營收為26.11億元，累計年增率30.13%。

最新價為61元，近5日股價上漲7.27%，相關半導體業上漲3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1638 張
  • 外資買賣超：+1432 張
  • 投信買賣超：+30 張
  • 自營商買賣超：+176 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 4.04億 43% 8%
26/6 3.72億 18% -6%
26/5 3.97億 26% 2%
26/4 3.90億 30% 11%
26/3 3.52億 26% 25%
26/2 2.82億 9% -32%

偉詮電(2436-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC。研發生產銷售數位式積體電路、類比式IC。兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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