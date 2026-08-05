營收速報 - 晶豪科(3006)7月營收679萬元年增率高達40.02％
鉅亨網新聞中心
今年1-7月累計營收為2,800萬元，累計年增率281.48%。
最新價為217.5元，近5日股價上漲13.87%，相關半導體業上漲3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5964 張
- 外資買賣超：+5921 張
- 投信買賣超：+10 張
- 自營商買賣超：+33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/7
|679萬
|40%
|40%
|26/6
|485萬
|8%
|-100%
|26/5
|44.67億
|297%
|-4%
|26/4
|46.34億
|349%
|53%
|26/3
|30.26億
|188%
|44%
|26/2
|20.95億
|128%
|-2%
晶豪科(3006-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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