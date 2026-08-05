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營收速報 - 晶豪科(3006)7月營收679萬元年增率高達40.02％

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晶豪科(3006-TW)今天公告2026年7月營收為新台幣679萬元，年增率40.02%，月增率40.01%。

今年1-7月累計營收為2,800萬元，累計年增率281.48%。

最新價為217.5元，近5日股價上漲13.87%，相關半導體業上漲3.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5964 張
  • 外資買賣超：+5921 張
  • 投信買賣超：+10 張
  • 自營商買賣超：+33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/7 679萬 40% 40%
26/6 485萬 8% -100%
26/5 44.67億 297% -4%
26/4 46.34億 349% 53%
26/3 30.26億 188% 44%
26/2 20.95億 128% -2%

晶豪科(3006-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為動、靜態隨機存取記憶體(DRAM/SRAM)、快閃記憶體(FLASH)。類比積體電路、類比與數位混合積體電路。與本公司業務相關之產品設計及研發之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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