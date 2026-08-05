資料中心上太空！SpaceX輝達合作打造算力：開發Starmind AI1衛星 搭載Rubin GPU+Vera CPU

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-08-05 15:10

SpaceX 在美股周二 (4 日) 盤後交出上市後首份季度財報，營收 78.14 億美元，年增 92%，高於市場預期 69 億美元，營業虧損 1.43 億美元，較去年同期 9.7 億美元大幅收斂，淨虧損 5.41 億美元同步縮小，真正讓華爾街屏息的是資本支出，單季 184 億美元，遠超預期 132 億，其中 158.3 億砸向 AI 算力，全年資本支出料突破 450 億美元。

(圖:shutterstock)

馬斯克與財務長 Bret Johnsen 在財報會議上把「AI 算力即新主業」說到毫不含糊，年底前 ARR(年化經常性收入) 衝 1000 億美元，雲服務是最大貢獻項目，並計入即將收購的 AI 程式碼工具 Cursor(交易估值約 600 億美元)，7 月前幾週已簽 67 億美元為期半年雲端服務合約，馬斯克更把 2030 年實際營收 1 兆美元目標提上檯面，稱「2029 年達成非零概率」。

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AI 產品節奏同步加速。主打程式碼、財法任務的 Grok 4.5 上月才發表，馬斯克預告下週推 Grok 4.6、數週後 Grok 4.7，年底 Grok 5 將灌入 SpaceX 歷年全部數據語料。

馬斯克表示，SpaceX 數據可讓 Grok 成為「最強工程師模型」，並點名 Anthropic Opus 4.5 是里程碑。

面對資本支出暴增質疑， Johnsen 強調，AI 算力投資回收期「少於一年」，變現快到資本支出已近似銷貨成本 (COGS)，而非傳統長週期基建。

同日，SpaceX 宣布與輝達合造「Starmind」AI 衛星計算載荷，單星搭載 Rubin GPU＋Vera CPU，構成軌道版 Vera Rubin NVL72 機架，把資料中心級推理搬上近地軌道。憑藉星鏈激光鏈路互聯，在軌直接做數據解析與 AI 推理，繞開地面回傳帶寬與延遲瓶頸。

馬斯克也明確指出，SpaceX 未來 AI 服務「獨家」基於輝達系統，Vera Rubin 是「最佳 AI 計算架構」，今年底地面＋太空在線算力超 2GW，明年底近 10GW，首批 Starmind 衛星明年起發射。