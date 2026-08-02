工業電腦大廠研華 ( 2395-TW ) 第二季及上半年獲利創高，展望下半年，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，受惠於全球客戶加速 AI 布局，帶動相關應用需求，接單維持暢旺，整體營運展望樂觀。

陳清熙表示，第二季整體接單 / 出貨比值（B/B Ratio）為 1.44，維持暢旺水位，若以三大市場 BB Ratio 來看，北美 1.92、歐洲 1.25 及中國 1.21，顯示主要市場終端需求動能持續穩健。

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另一方面，陳清熙表示，具備感知、推理與行動能力的 Physical AI 將愈發成熟與商業化，下半年 Edge AI 相關需求可望維持成長動能，研華也將透過 WISE-Edge Developer Architecture（WEDA），整合代理型 AI 工具與 Edge AI 平台，強化全球生態系合作，加速 Edge AI 應用普及，為長期營運成長注入動能。

面對關鍵原物料成本波動及供應鏈挑戰，陳清熙表示，亦持續深化供應鏈韌性布局，透過與主要供應商建立長期策略合作關係，確保關鍵料件供應穩定，並落實價格管理機制，以因應外部環境變化，維持營運與獲利的穩健成長。