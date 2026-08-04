鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-04 19:59

工業電腦廠凌華 (6166-TW) 今 (4) 日召開法說，總經理黃怡暾表示，上半年接單出貨比 (BB Ratio) 達 1.5，下半年接單動能保持穩定，加上漲價效益帶動，營收可望雙位數年增，毛利率也可望回升。

黃怡暾表示，上半年美國表現強勁，包括大型 ODM、醫療、博弈，以及新興的機器人專案正在慢慢發生，各方面都在成長；歐洲醫療專案也做得不錯，軌道交通也有一些需求，國防方面也有一些短期跟急單需求浮現。

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亞太方面，黃怡暾表示，主要動能為半導體設備跟供應鏈需求，除了新加坡、台灣、韓國、日本等，下半年也看到中國半導體快速成長，此外，中國在新能源也有一些相關的專案訂單將慢慢放量。

黃怡暾表示，上半年 BB Ratio 達 1.5，目前看起來下半年接單動能可望延續，中長期希望能維持在 1.2-1.3，並持續看好邊緣 AI 應用從較成熟的自駕車、安控等，擴大到醫療、機器人、交通、半導體、自動化及新能源等應用。

針對零組件成本上漲，黃怡暾表示，第二季起陸續向客戶轉嫁成本，多數客戶已逐漸接受，但零售業與政府標案客戶因預算固定較難轉嫁，目前客戶對於調漲 10% 尚能接受，但若到 20%，客戶也會很痛苦，就必須進行協商。