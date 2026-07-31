鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-31 17:47

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (31) 日公告第二季財報，稅後純益 45.18 億元，季增 35.50%、年增 127.15%、每股純益 5.2 元，創歷史新高；上半年稅後純益 78.52 億元，年增 66.25%、每股純益 9.05 元，也是歷史同期新高。

研華Q2純益年增1倍賺逾半股本締新猷 上半年EPS9.05元同創高。(鉅亨網資料照)

研華第二季營收 261.26 億元，季增 28.16%、年增 46.48%、毛利率 37.68%，季減 1.46 個百分點、年減 2.31 個百分點、營業利益 51.27 億元，季增 37.52%、年增 64.17%、營業利益率 19.63%，季增 1.33 個百分點、年增 2.11 個百分點。

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研華表示，上半年受惠於全球客戶加速 AI 布局，帶動相關應用需求持續暢旺，雖然第二季毛利率受到短期關鍵原物料價格波動影響下滑，但在營收規模放大下，單季、上半年獲利仍繳出強勁成長、改寫歷史新高。

研華上半年營收 465.12 億元，年增 32.18%、毛利率 38.32%，年減 1.92 個百分點、營業利益 88.56 億元，年增 46.44%、營業利益率 19.04%，年增 1.85 個百分點。