大摩推演開源vs閉源勝負三劇本 受惠股出列、輝達成「通吃贏家」
鉅亨網新聞中心
開源與閉源模型之爭已從學術討論，演變為影響數十億美元投資決策的核心議題。摩根士丹利在最新研究報告中系統梳理了這場博弈的三種終局情景，並未投資者劃出了跨越半導體、雲計算、安全軟體及能源基礎設施的受益股票圖譜。
Kimi K3 發佈，以及輝達和 Anthropic 相繼發佈的開放權重立場文件，將這場爭論推向白熱化。投資者擔憂：隨着更小、更高效的開源模型大量湧現，算力與 AI 基礎設施需求將遭到壓制。
摩根士丹利對此持不同看法，開放權重模型有助於競爭，並通過「傑文斯悖論」加速 AI 普及，由此推動更大規模的企業級 AI 採用，而非削弱需求。
調研數據印證了這一趨勢。據麥肯錫對 41 個國家 700 位科技領袖的調查，63% 的企業已將開源模型納入 AI 技術棧，通常與閉源模型並行使用。
分析師斷言，開放權重模型是加速 AI 普及的催化劑，而非威脅——真正的問題不是 AI 需求會否萎縮，而是價值將在哪個層級沉澱。
劇本一：閉源模型勝出 AI 巨頭掌握定價權
在第一種情景中，頂尖模型性能難以複製，少數資本雄厚的實驗室勝出，算力工作負載持續向超大規模雲集中，訓練需求保持高度計算密集型。Token 價格下降，但受市場寡頭結構製約，降幅低於開源情景。
該情景下，谷歌的戰略地位取決於 Gemini 是否回歸前沿。若 Gemini 4 實現突破，谷歌在自有基礎設施上運營模型 API 的投資回報率約 45%；若未能引領前沿，則更多作爲基礎設施提供商運營，對應約 30% 的投資報率。
劇本一核心贏家：
- 雲端服務商：Google、Amazon
- 模型提供商：Google、Meta
- 安全軟體：Palo Alto Networks、CrowdStrike、Zscaler、Netskope、Okta
- 光通訊：Arista Networks、Lumentum、Coherent
- 能源與電力基礎設施：Bloom Energy、INNIO、Solaris Energy Infrastructure、Williams、Liberty Energy
- 半導體：輝達、博通
劇本二：混合格局 開源與閉源各取所長
在第二種情景中，無單一架構勝出，閉源尖端模型主導複雜推理與智能代理任務，開放權重模型處理高頻次、成本敏感或垂直領域任務，工作負載在公有云、私有云、本地部署及邊緣設備間分散運行。
閉源模型保留定價權，但受開源競爭壓制超額回報。模型編排、路由、評估與治理軟件價值顯著提升，安全軟件因工作負載分散而需求擴張。
劇本二核心贏家：
- 雲端服務商、Amazon、Google、微軟
- 基礎設施軟體：Datadog、Palantir、Appian
- 安全軟體：Palo Alto Networks、CrowdStrike、Fortinet、Zscaler、Netskope、Okta、SailPoint、Varonis
- SaaS 軟體：SAP、ServiceNow
- 光網路：Cisco、F5
- 能源基礎設施：Bloom Energy、INNIO、Solaris Energy Infrastructure、Williams、Liberty Energy
- 半導體：輝達
劇本三：開放權重模型勝出 AI 走向全面普及
在第三種情景中，若未來開源模型性能逐步追上市場前沿模型，AI 基礎能力將更加普及，模型 API 價格大幅下降，企業採用速度也將加快。
大摩認為，這將推動 AI 基礎設施從高度集中走向分散化，需求將轉向私有資料中心、主權雲、本地部署與邊緣設備。
同時，AI 創新的重心也會從大型預訓練模型競爭，轉向模型微調、推理優化、智能代理以及產業應用部署。
在此情境下，安全軟體可能成為最大受益者之一。由於 AI 工作負載更加分散，企業需要更強大的安全管理工具來保護不同環境中的資料與模型。
劇本三核心贏家：
- 雲端服務商：微軟
- 模型提供商：MiniMax、阿里巴巴、騰訊
- 基礎設施軟體：Palantir
- 安全軟體：Palo Alto Networks、CrowdStrike、Fortinet、Okta、SailPoint
- SaaS：SAP、ServiceNow、Shopify
- 本地基礎設施：Dell、Hewlett Packard Enterprise、NetApp、Everpure
- 邊緣設備：Dell、HP、蘋果
- 分銷商：TD SYNNEX、Ingram Micro、CDW
- 能源基礎設施：Bloom Energy、INNIO、Solaris Energy Infrastructure、Williams、Liberty Energy
- 半導體：輝達
跨越情景的「通吃贏家」
在三種情景中，有兩類資產在任何結局下均保持受益地位：
輝達： 在三套情景中均位列核心受益股，無論計算需求集中於超大規模數據中心還是分散至邊緣，GPU 需求的底層邏輯均未改變。
現場電力供應商： 包括 Bloom Energy、INNIO N.V、Solaris Energy Infrastructure、威廉姆斯以及 Liberty Energy，橫跨三種情景，無論工作負載集中還是分散，AI 擴張帶來的電力需求增長具有結構性支撐。
摩根士丹利最後總結，開放權重模型並不是 AI 產業的威脅，而可能是推動下一波 AI 普及的催化劑。市場真正需要關注的問題，不是 AI 需求是否會減弱，而是未來 AI 價值將沉澱於模型、雲端、軟體、算力，還是應用層。
AI 格局走向仍存重大不確定性，但結構性受益者已逐漸浮現，投資者可藉助這套情景框架從容應對未來的技術變局。
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