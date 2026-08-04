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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qnity Electronics, Inc.(Q-US)EPS預估上修至4.46元，預估目標價為180.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Qnity Electronics, Inc.(Q-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.46元，其中最高估值4.65元，最低估值4.12元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.65(4.53)67.155.27
最低值4.12(4.07)4.64.275.27
平均值4.4(4.19)5.135.755.27
中位數4.46(4.14)5.065.95.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值57.08億66.58億74.30億65.66億
最低值53.50億56.97億58.74億65.66億
平均值54.65億60.31億65.51億65.66億
中位數54.07億59.27億66.96億65.66億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.702.423.313.30
營業收入47.55億40.35億43.35億47.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Qnity Electronics, Inc.(Q-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQ

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