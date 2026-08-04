鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qnity Electronics, Inc.(Q-US)EPS預估上修至4.46元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Qnity Electronics, Inc.(Q-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.14元上修至4.46元，其中最高估值4.65元，最低估值4.12元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.65(4.53)
|6
|7.15
|5.27
|最低值
|4.12(4.07)
|4.6
|4.27
|5.27
|平均值
|4.4(4.19)
|5.13
|5.75
|5.27
|中位數
|4.46(4.14)
|5.06
|5.9
|5.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|57.08億
|66.58億
|74.30億
|65.66億
|最低值
|53.50億
|56.97億
|58.74億
|65.66億
|平均值
|54.65億
|60.31億
|65.51億
|65.66億
|中位數
|54.07億
|59.27億
|66.96億
|65.66億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.70
|2.42
|3.31
|3.30
|營業收入
|47.55億
|40.35億
|43.35億
|47.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Qnity Electronics, Inc.(Q-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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