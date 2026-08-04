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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tower Semiconductor Ltd.(TSEM-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為320.50元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Tower Semiconductor Ltd.(TSEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.8元，其中最高估值3.84元，最低估值3.47元，預估目標價為320.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.84(3.47)6.9711.35
最低值3.47(3.27)69.71
平均值3.72(3.34)6.3610.29
中位數3.8(3.33)6.110.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值19.69億27.50億36.59億
最低值18.84億25.73億30.82億
平均值19.37億26.52億34.63億
中位數19.54億26.44億35.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.392.424.701.851.94
營業收入15.08億16.78億14.23億14.36億15.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Tower Semiconductor Ltd.(TSEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTSEM

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