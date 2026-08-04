鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tower Semiconductor Ltd.(TSEM-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為320.50元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Tower Semiconductor Ltd.(TSEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.8元，其中最高估值3.84元，最低估值3.47元，預估目標價為320.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.84(3.47)
|6.97
|11.35
|最低值
|3.47(3.27)
|6
|9.71
|平均值
|3.72(3.34)
|6.36
|10.29
|中位數
|3.8(3.33)
|6.1
|10.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.69億
|27.50億
|36.59億
|最低值
|18.84億
|25.73億
|30.82億
|平均值
|19.37億
|26.52億
|34.63億
|中位數
|19.54億
|26.44億
|35.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.39
|2.42
|4.70
|1.85
|1.94
|營業收入
|15.08億
|16.78億
|14.23億
|14.36億
|15.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Tower Semiconductor Ltd.(TSEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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