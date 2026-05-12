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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qnity Electronics, Inc.(Q-US)EPS預估上修至3.85元，預估目標價為161.50元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Qnity Electronics, Inc.(Q-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.78元上修至3.85元，其中最高估值4.12元，最低估值3.77元，預估目標價為161.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.12(3.87)4.815.345.27
最低值3.77(3.75)4.254.275.27
平均值3.91(3.8)4.534.915.27
中位數3.85(3.78)4.534.95.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.35億59.90億61.12億65.66億
最低值50.66億53.86億58.74億65.66億
平均值51.88億55.77億59.32億65.66億
中位數51.30億55.44億58.84億65.66億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.702.423.313.30
營業收入47.55億40.35億43.35億47.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Qnity Electronics, Inc.(Q-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQ

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Qnity Electronics, Inc.168.36+9.87%

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