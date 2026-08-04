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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.8元上修至2.84元，其中最高估值3.3元，最低估值2.18元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.3(3.3)
|4.69
|5.81
|7.32
|最低值
|2.18(1.64)
|2.27
|3.37
|5.22
|平均值
|2.81(2.75)
|3.79
|4.68
|6.02
|中位數
|2.84(2.8)
|3.9
|4.68
|5.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|135.41億
|148.31億
|162.51億
|177.29億
|最低值
|129.92億
|136.00億
|143.24億
|147.53億
|平均值
|132.49億
|141.12億
|149.48億
|159.76億
|中位數
|131.83億
|139.54億
|147.99億
|158.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|-2.45
|營業收入
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
|124.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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