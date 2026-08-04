鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至11.58元，預估目標價為168.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.37元上修至11.58元，其中最高估值13.15元，最低估值7.91元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.15(12.85)
|14.46
|14.27
|14.93
|最低值
|7.91(7.91)
|5.98
|7.95
|9.11
|平均值
|11.32(11.28)
|10.58
|10.52
|11.64
|中位數
|11.58(11.37)
|10.97
|10.75
|11.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,449.51億
|4,933.76億
|5,032.44億
|3,797.84億
|最低值
|3,422.94億
|3,164.96億
|3,228.26億
|3,281.45億
|平均值
|3,957.23億
|3,784.10億
|3,873.81億
|3,539.65億
|中位數
|3,980.83億
|3,688.96億
|3,766.85億
|3,539.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.39
|13.26
|8.89
|7.84
|6.70
|營業收入
|2,805.10億
|4,004.38億
|3,337.11億
|3,399.08億
|3,239.05億
詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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