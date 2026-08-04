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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至11.58元，預估目標價為168.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.37元上修至11.58元，其中最高估值13.15元，最低估值7.91元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.15(12.85)14.4614.2714.93
最低值7.91(7.91)5.987.959.11
平均值11.32(11.28)10.5810.5211.64
中位數11.58(11.37)10.9710.7511.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5,449.51億4,933.76億5,032.44億3,797.84億
最低值3,422.94億3,164.96億3,228.26億3,281.45億
平均值3,957.23億3,784.10億3,873.81億3,539.65億
中位數3,980.83億3,688.96億3,766.85億3,539.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.3913.268.897.846.70
營業收入2,805.10億4,004.38億3,337.11億3,399.08億3,239.05億

詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXOM

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