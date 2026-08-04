鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為129.26元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.07元下修至1.04元，其中最高估值1.69元，最低估值0.82元，預估目標價為129.26元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.69(1.69)
|2.89
|2.82
|3.84
|最低值
|0.82(0.82)
|1.31
|1.45
|2.46
|平均值
|1.1(1.11)
|1.82
|2.23
|3.04
|中位數
|1.04(1.07)
|1.82
|2.3
|2.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|27.77億
|32.21億
|39.31億
|34.36億
|最低值
|24.07億
|22.80億
|26.70億
|28.59億
|平均值
|25.09億
|27.63億
|30.22億
|31.35億
|中位數
|24.87億
|27.19億
|28.92億
|30.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|0.97
|營業收入
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
|24.92億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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