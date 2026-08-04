鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為292.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.7元，其中最高估值3.08元，最低估值2.08元，預估目標價為292.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.08(3.08)7.0115.1517.46
最低值2.08(1.9)2.954.658.55
平均值2.65(2.62)4.837.7410.85
中位數2.7(2.64)4.847.449.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值45.16億96.31億152.35億173.31億
最低值35.89億48.65億59.65億75.68億
平均值40.54億66.73億97.34億128.69億
中位數40.74億66.03億96.09億124.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.95-1.62-1.42-0.13-0.37
營業收入9.72億11.99億13.33億14.74億20.24億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBE

相關行情

台股首頁我要存股
布魯姆能源218.32+6.08%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty