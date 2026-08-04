鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為292.50元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.7元，其中最高估值3.08元，最低估值2.08元，預估目標價為292.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.08(3.08)
|7.01
|15.15
|17.46
|最低值
|2.08(1.9)
|2.95
|4.65
|8.55
|平均值
|2.65(2.62)
|4.83
|7.74
|10.85
|中位數
|2.7(2.64)
|4.84
|7.44
|9.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|45.16億
|96.31億
|152.35億
|173.31億
|最低值
|35.89億
|48.65億
|59.65億
|75.68億
|平均值
|40.54億
|66.73億
|97.34億
|128.69億
|中位數
|40.74億
|66.03億
|96.09億
|124.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.95
|-1.62
|-1.42
|-0.13
|-0.37
|營業收入
|9.72億
|11.99億
|13.33億
|14.74億
|20.24億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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