鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至11.26元，預估目標價為168.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.04元上修至11.26元，其中最高估值16.37元，最低估值7.91元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.37(16.37)
|14.49
|14.3
|14.96
|最低值
|7.91(7.91)
|7.33
|7.95
|9.51
|平均值
|11.23(11.14)
|10.65
|10.78
|11.84
|中位數
|11.26(11.04)
|11
|10.81
|11.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,449.51億
|4,933.76億
|5,032.44億
|3,787.32億
|最低值
|3,422.94億
|3,187.04億
|3,233.34億
|3,281.45億
|平均值
|3,924.22億
|3,746.23億
|3,832.48億
|3,534.39億
|中位數
|3,845.91億
|3,665.44億
|3,736.14億
|3,534.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.39
|13.26
|8.89
|7.84
|6.70
|營業收入
|2,805.10億
|4,004.38億
|3,337.11億
|3,399.08億
|3,239.05億
詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉亞馬遜飆超15% 蘋果挫逾7% 那指收高但創2006年來最慘7月表現
- 〈美股早盤〉亞馬遜與晶片股領漲 主要指數開高
- 〈美股早盤〉美伊暫停交火提振風險偏好 主要指數開高
- 「七巨頭」能成美股救星嗎？AI資金輪動迎財報大考、油價成另一變數
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇