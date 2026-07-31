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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃克森美孚(XOM-US)EPS預估上修至11.26元，預估目標價為168.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對埃克森美孚(XOM-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.04元上修至11.26元，其中最高估值16.37元，最低估值7.91元，預估目標價為168.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.37(16.37)14.4914.314.96
最低值7.91(7.91)7.337.959.51
平均值11.23(11.14)10.6510.7811.84
中位數11.26(11.04)1110.8111.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5,449.51億4,933.76億5,032.44億3,787.32億
最低值3,422.94億3,187.04億3,233.34億3,281.45億
平均值3,924.22億3,746.23億3,832.48億3,534.39億
中位數3,845.91億3,665.44億3,736.14億3,534.39億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.3913.268.897.846.70
營業收入2,805.10億4,004.38億3,337.11億3,399.08億3,239.05億

詳細資訊請看美股內頁：
埃克森美孚(XOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSXOM

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