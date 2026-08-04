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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EchoStar Corporation Class A(ECHO-US)EPS預估上修至23.35元，預估目標價為118.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對EchoStar Corporation Class A(ECHO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.93元上修至23.35元，其中最高估值26.17元，最低估值-2.38元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.17(2.04)8.029.3110.03
最低值-2.38(-3.66)-0.170.110.03
平均值19.05(-1.02)2.563.3610.03
中位數23.35(-1.93)1.452.0210.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值145.87億144.27億134.77億117.32億
最低值141.23億127.46億116.93億117.32億
平均值143.50億135.27億125.04億117.32億
中位數142.91億133.77億123.43億117.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.812.11-6.28-0.44-50.41
營業收入19.86億19.98億170.16億158.26億150.05億

詳細資訊請看美股內頁：
EchoStar Corporation Class A(ECHO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSECHO

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