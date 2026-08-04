鉅亨速報 - Factset 最新調查：EchoStar Corporation Class A(ECHO-US)EPS預估上修至23.35元，預估目標價為118.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對EchoStar Corporation Class A(ECHO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.93元上修至23.35元，其中最高估值26.17元，最低估值-2.38元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.17(2.04)
|8.02
|9.31
|10.03
|最低值
|-2.38(-3.66)
|-0.17
|0.1
|10.03
|平均值
|19.05(-1.02)
|2.56
|3.36
|10.03
|中位數
|23.35(-1.93)
|1.45
|2.02
|10.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|145.87億
|144.27億
|134.77億
|117.32億
|最低值
|141.23億
|127.46億
|116.93億
|117.32億
|平均值
|143.50億
|135.27億
|125.04億
|117.32億
|中位數
|142.91億
|133.77億
|123.43億
|117.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.81
|2.11
|-6.28
|-0.44
|-50.41
|營業收入
|19.86億
|19.98億
|170.16億
|158.26億
|150.05億
詳細資訊請看美股內頁：
EchoStar Corporation Class A(ECHO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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