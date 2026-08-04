鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為166.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.75元，其中最高估值4元，最低估值3.54元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4(3.93)
|5.43
|7.56
|4.99
|最低值
|3.54(3.54)
|4.38
|3.99
|4.99
|平均值
|3.74(3.66)
|4.85
|5.65
|4.99
|中位數
|3.75(3.62)
|4.85
|5.73
|4.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.94億
|40.87億
|45.35億
|41.94億
|最低值
|33.96億
|37.47億
|38.21億
|41.94億
|平均值
|34.91億
|39.46億
|42.74億
|41.94億
|中位數
|34.74億
|39.59億
|43.91億
|41.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.00
|1.46
|1.20
|1.93
|1.55
|營業收入
|22.99億
|32.82億
|35.24億
|32.41億
|31.97億
詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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