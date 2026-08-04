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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估上修至3.75元，預估目標價為166.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.62元上修至3.75元，其中最高估值4元，最低估值3.54元，預估目標價為166.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4(3.93)5.437.564.99
最低值3.54(3.54)4.383.994.99
平均值3.74(3.66)4.855.654.99
中位數3.75(3.62)4.855.734.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.94億40.87億45.35億41.94億
最低值33.96億37.47億38.21億41.94億
平均值34.91億39.46億42.74億41.94億
中位數34.74億39.59億43.91億41.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.001.461.201.931.55
營業收入22.99億32.82億35.24億32.41億31.97億

詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSENTG

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