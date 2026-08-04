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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為80.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.72元上修至5.88元，其中最高估值6.23元，最低估值5.26元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值6.23(6.23)7.98
最低值5.26(5.05)6.84
平均值5.79(5.7)7.27
中位數5.88(5.72)7.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.62億20.66億21.65億
最低值16.86億20.26億20.94億
平均值17.45億20.50億21.30億
中位數17.50億20.52億21.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.605.734.515.055.72
營業收入11.88億12.36億15.97億17.87億17.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPB

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