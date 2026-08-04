鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.72元上修至5.88元，其中最高估值6.23元，最低估值5.26元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|6.23(6.23)
|7.98
|最低值
|5.26(5.05)
|6.84
|平均值
|5.79(5.7)
|7.27
|中位數
|5.88(5.72)
|7.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.62億
|20.66億
|21.65億
|最低值
|16.86億
|20.26億
|20.94億
|平均值
|17.45億
|20.50億
|21.30億
|中位數
|17.50億
|20.52億
|21.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.60
|5.73
|4.51
|5.05
|5.72
|營業收入
|11.88億
|12.36億
|15.97億
|17.87億
|17.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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