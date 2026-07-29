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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prosperity Bancshares公司(PB-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為80.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Prosperity Bancshares公司(PB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.38元上修至5.48元，其中最高估值6.01元，最低估值5.05元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.01(6.01)7.37.47
最低值5.05(5.05)6.797.47
平均值5.56(5.52)7.137.47
中位數5.48(5.38)7.147.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值17.82億20.59億21.57億
最低值16.99億19.96億21.16億
平均值17.38億20.38億21.36億
中位數17.34億20.43億21.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.605.734.515.055.72
營業收入11.88億12.36億15.97億17.87億17.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Prosperity Bancshares公司(PB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPB

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